"Путин хватает нас за горло": МИД Украины просит Запад о помощи

"Путин хватает нас за горло": МИД Украины просит Запад о помощи

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Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

В результате агрессии у Керченского пролива президент РФ Владимир Путин все крепче хватает Украину за горло. С данным заявлением выступил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он также призвал Запад усилить давление на Россию, передал ONLINE.UA.

"Своим последним нападением Путин фактически Украину хватает руками за горло и сжимает его. Его конечная цель — задушить и заставить нас замолчать; видеть, что мы терпим неудачу, чтобы он мог присоединить нашу страну назад к новой Российской империи", — пишет украинский министр.

Павел Климкин назвал последнее нападение России атакой на западные ценности, которые украинцы искренне разделяют.

"То, что украинский народ решительно настроен смотреть на Запад – стремиться к ЕС, к НАТО, к трансатлантическому сообществу — это анафема для Путина. Он не может согласиться или принять это, поэтому он сделает все возможное, чтобы уничтожить Украину", — отметил Климкин.
Как сообщал ONLINE.UА, Украина будет пытаться решить конфликт в Керченском проливе мирным путем, но оставляет за собой право на самозащиту.
Источник: ONLINE.UA Теги: Владимир Путин, Украина, запад, Азов
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