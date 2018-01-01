"Путин хватает нас за горло": МИД Украины просит Запад о помощи

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

В результате агрессии у Керченского пролива президент РФ Владимир Путин все крепче хватает Украину за горло. С данным заявлением выступил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он также призвал Запад усилить давление на Россию, передал ONLINE.UA.

"Своим последним нападением Путин фактически Украину хватает руками за горло и сжимает его. Его конечная цель — задушить и заставить нас замолчать; видеть, что мы терпим неудачу, чтобы он мог присоединить нашу страну назад к новой Российской империи", — пишет украинский министр.

Павел Климкин назвал последнее нападение России атакой на западные ценности, которые украинцы искренне разделяют.