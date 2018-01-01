"Рассчитывали, что кто-то погибнет": Путин прокомментировал нападение РФ в Азовском море

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Глава Кремля Владимир Путин уверен, что "провокация" в Керченском проливе предусматривала гибель украинских моряков. Об этом он заявил во время итоговой годовой пресс-конференции, отвечая на один из вопросов, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Что касается будущего украинских военнослужащих – их послали, рассчитывали, что кто-то из них погибнет, на самом деле. И большое недовольство, я вижу, в правящих кругах вызвало, что никто не погиб. Рассчитывали, что кто-то из них погибнет. Но, слава Богу, этого не произошло... Идет следствие, после уголовного производства будет ясно, что с этим дальше делать", – заявил президент РФ.

Напомним, официальная представительница МИД РФ Мария Захарова утверждает, что заявления главы СНБО Украины Александра Турчинова о намерении снова отправить военные корабли через Керченский пролив является свидетельством подготовки новой "провокации".