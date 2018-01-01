Названы лучшие супермодели 2018 года

Названы лучшие супермодели 2018 года

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Джиджі Хадід (фото — flickr.com)

Популярный фешн-ресурс Models.com обнародовал рейтинг лучших моделей года, которых выбирали профессионалы и читатели издания. Так, моделью 2018 года стала Адут Акеч из Южного Судана (по версии жюри) и Джиджи Хадид (по версии читателей), передает ONLINE.UA.

Названы лучшие супермодели 2018 года (1)

Адут Акеч

Названы лучшие супермодели 2018 года (2)

Джиджи Хадид

Стоит отметить, что членами жюри были такие знаковые персоны, как Кэти Гранд, Робби Спенсер, Бетани Хардисон, Прабала Гурунг, Лейла Ананьев, Эллен фон Унверт. Среди 250 экспертов также были различные профессионалы из модной сферы – креативные директоры модных домов, редакторы, фотографы, стилисты, дизайнеры, парикмахеры и визажисты.

Мужчиной-моделью 2018 года жюри назвало Альтона Мэйсона, в то время, как читатели – Кита Батлера. Женским прорывом года стала Адвоа Или по выбору жюри, в то время как читатели выбрали Беллу Хадид. Прорывом года среди мужчин стал Кит Батлер по версии жюри, а читатели решили вознаградить Альтона Мейсона.

Названы лучшие супермодели 2018 года (3)

Альтон Мейсон

Названы лучшие супермодели 2018 года (4)

Кит Батлер

Источник: ONLINE.UA Теги: модели, рейтинг, Джиджі Хадід
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