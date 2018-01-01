Глава Пентагона уходит в отставку - известна причина

Джеймс Меттіс (фото -commons.wikimedia.org)

Глава Пентагона Джеймс Мэттис уйдет в отставку в конце февраля 2019 года из-за конфликта с американским лидером Дональдом Трампом. Об отставке своего министра сообщил сам глава Белого дома в Twitter, передает ONLINE.UA.

"Генерал Джеймс Мэттис с отличием уйдет на пенсию в конце февраля, после того, как в течение последних двух лет отслужил в моей администрации на посту министра обороны", — сообщил американский президент.

Кроме того, глава Белого дома добавил, что за время службы Мэттиса был достигнут огромный прогресс, особенно в отношении приобретения новой боевой техники".

"Генерал Мэттис был для меня огромной поддержкой в обеспечении выплат союзниками и другими странами своей доли военных обязательств", — заявил Трамп.

Стоит отметить, что в заявлении об отставке Мэттис выразил обеспокоенность тем, как Трамп относился к союзникам НАТО, а также к своим соперникам, таким как Китай и Россия.

"Поскольку у вас есть право иметь министра обороны, чьи взгляды лучше совпадают с вашими взглядами по этим и другим вопросам, я считаю правильным уйти со своей должности", — написал Мэттис.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее глава Пентагона Джеймс Маттис заявил, что США увеличат количество американских истребителей-бомбардировщиков, готовых к боевым операциям. Он отметил, что воздушные силы страны должны быть лучше подготовлены к потенциальной войне с Россией или Китаем.