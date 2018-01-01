Российский ракетный фрегат движется в Азовское море - первое фото

Российский ракетный фрегат движется в Азовское море - первое фото

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Фото: mil.ru

Российский ракетный фрегат с вертолетом на борту движется из оккупированного Крыма в направлении Азовского моря, передает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

"Российский ракетный фрегат движется в направлении Азовского моря примерно в 1,5 морских милях (2,4 км) от побережья оккупированной Россией Феодосии", — сказано в сообщении.

Источники издания утверждают, что на борту было видно вертолет.

В то же время российское издание ТАСС сообщает, что фрегат "Адмирал Касатонов" вышел в море для проведения ходовых испытаний. Испытания продлятся до Нового года.

Однако СМИ не уточнили, в каком море фрегат проводит испытания.

Российский ракетный фрегат движется в Азовское море - первое фото (1)

Напомним, Россия совершила открытый акт агрессии против Украины в Керченском проливе накануне, 25 ноября — российские пограничники захватили два украинских военных катера и один буксир, которые отбуксировали в оккупированную Керчь.

Позже оккупанты подтвердили, что трое украинских моряков были госпитализированы с легкими травмами. Но украинская сторона сообщает о шестерых раненых моряках, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Брайан Фицпатрик призвал американского лидера Дональда Трампа привлечь к ответственности президента РФ Владимира Путина. Кроме того, он подчеркнул, что США должны стать бок о бок с Украиной из-за явного нарушения Россией международного права в Азовском море.

Источник: ONLINE.UA Теги: РФ, Азовское море, фрегат, Украина
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