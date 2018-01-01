РосСМИ: Сенцова перевели из медчасти в отряд колонии

РосСМИ: Сенцова перевели из медчасти в отряд колонии

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Олег Сенцов (фото — 24tv.ua)

Украинского режиссера и политзаключенного Кремля Олега Сенцова перевели из медицинской части в отряд колонии, то есть в общие условия отбывания наказания, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"В Федеральной службе исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому округу убеждают, что согласно рекомендациям врача, Олега Сенцова перевели из медицинской части в отряд для дальнейшего отбывания наказания", — пишет росСМІ.

Отмечается, что состояние Олега Сенцова оценивают как удовлетворительное.

"Осужденного Сенцова можно привлекать к труду в соответствии со ст. 103, ст. 106 Уголовно-исполнительного кодекса РФ", — добавили в службе.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов был задержан в мае 2014 года. В августе 2015 Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима за якобы подготовку терактов в Крыму. Сенцов сообщил о начале голодовки 14 мая 2018 года с требованием отпустить всех украинцев, осужденных в РФ по политическим мотивам. Врачи поддерживали его жизнь с помощью специальных питательных смесей. Украинский режиссер объявил о завершении голодовки 6 октября.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что позиция президента России Владимира Путина относительно незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова остается неизменной.

Источник: ONLINE.UA Теги: Олег Сенцов, РФ, колония, политзаключенный
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