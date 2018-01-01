Готовятся к новой "провокации": Россия перебрасывает в Крым еще десять боевых истребителей

В субботу, 22 декабря, Россия проведет переброску еще десяти боевых истребителей
Об этом заявил и.о. заместителя главы миссии США при ОБСЕ Грегори Маркис, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Голос Америки".
Маркис подчеркнул, что Россия наращивает силы в оккупированном Крыму и проводить кампанию по дезинформации, чтобы оправдать милитаризацию полуострова. Он убежден, что эти действия носят исключительно провокационный характер, так как Россия оправдывается за размещение новые боевых истребителей в Крыму подготовкой к "новой провокации Украины".
И.о. заместителя главы миссии США при ОБСЕ напомнил про жесткую крымскую резолюцию, которую приняла Генассамблея ООН 17 декабря. Поэтому он призвал Москву отказаться от нарушения ее требований и не дестабилизровать Украину через море.
По словам Маркиса, из-за того, что Россия незаконно ограничивает прохождение торговых кораблей через Керченский пролив в Украину, только в порту Мариуполя почти в два раза (с 700 тысяч до 450 тысяч тонн) снизились объемы грузооборота.
В заявлении США вновь призвали Россию немедленно освободить захваченных украинских моряков, вернуть украинские корабли и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, включая территориальные воды. США также снова призвали Россию соблюдать права человека в Крыму и освободить незаконно задержанных крымчан, вступающих против российской оккупации.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Россия провела очередные военные учения в оккупированном Крыму. В них приняли участие ЗРК