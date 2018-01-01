Готовятся к новой "провокации": Россия перебрасывает в Крым еще десять боевых истребителей

Фото: wikipedia.org

В субботу, 22 декабря, Россия проведет переброску еще десяти боевых истребителей Су-27 СМ и Су-30 м2 на территорию оккупированного Крыма. Они совершат перелет с аэродрома "Крымск" на Кубани на крымский аэродром "Бельбек" к месту постоянной дислокации. В США обеспокоены действиями России — там видят в этом провокационные действия Москвы.

Об этом заявил и.о. заместителя главы миссии США при ОБСЕ Грегори Маркис, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Голос Америки".

Маркис подчеркнул, что Россия наращивает силы в оккупированном Крыму и проводить кампанию по дезинформации, чтобы оправдать милитаризацию полуострова. Он убежден, что эти действия носят исключительно провокационный характер, так как Россия оправдывается за размещение новые боевых истребителей в Крыму подготовкой к "новой провокации Украины".

И.о. заместителя главы миссии США при ОБСЕ напомнил про жесткую крымскую резолюцию, которую приняла Генассамблея ООН 17 декабря. Поэтому он призвал Москву отказаться от нарушения ее требований и не дестабилизровать Украину через море.

По словам Маркиса, из-за того, что Россия незаконно ограничивает прохождение торговых кораблей через Керченский пролив в Украину, только в порту Мариуполя почти в два раза (с 700 тысяч до 450 тысяч тонн) снизились объемы грузооборота.

В заявлении США вновь призвали Россию немедленно освободить захваченных украинских моряков, вернуть украинские корабли и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, включая территориальные воды. США также снова призвали Россию соблюдать права человека в Крыму и освободить незаконно задержанных крымчан, вступающих против российской оккупации.