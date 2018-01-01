В ответ на агрессию России: Украине выделят миллионы долларов на наращивание военно-морских сил

Фото: commons.wikimedia.org

США выделят Украине 10 миллионов долларов на наращивание военно-морских сил. Эту помощь выделил Госдеп США в ответ на агрессию РФ в Черном и Азовском морях и нападение на украинские корабли в Керченском проливе, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Госдепартамента США.

В официальном заявлении Госдепа США содержится очередной призыв к России. Американские власти призывают Москву немедленно освободить незаконно захваченные украинские корабли и моряков, а также держать открытыми Азовское море и Керченский пролив для транзита в украинские порты.

"Мы делаем это в знак солидарности с Литвой и Великобританией, которые также планируют увеличить помощь Украине в области безопасности", — отметили в Госдепе, призвав Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, включая ее территориальные воды.

Напомним, в рамках помощи Украине в борьбе с российской агрессией в порт Одессы прибыл британский военный корабль HMS Echo (H87). Он стал первым кораблем НАТО, который вошел в Черное море с четкой формулировкой — противостояние открытой вооруженной атаке России на Украину.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин прокомментировал нападение России на Украину в Азовском море, заявив, что в Украине рассчитывали на то, что кто-то из попавших в плен моряков погибнет.