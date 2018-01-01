В центре Львова вспыхнул пожар - шокирующие фото и видео

В центре Львова вспыхнул пожар - шокирующие фото и видео

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Фото: скриншот відео

В центре Львова, на площади возле Оперного театра, загорелась палатка рождественской ярмарки, после чего огонь перекинулся на две соседние палатки. Сразу же на место происшествия прибыли пожарные. Кроме того, было слышно три взрыва – вероятно, взорвался газовый баллон, передает ONLINE.UA.

"По состоянию на 13:30 пожар потушили. Есть один пострадавший-мужчина, которого забрала скорая. В то же время СМИ с места события передают, что пострадало как минимум трое человек", — отметили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

На данный момент устанавливается причина возникновения пожара.

Напомним, что утром 9 октября вблизи города Ичня в Черниговской области, в районе сел Дружба и Августовка, начались взрывы. Местное население срочно эвакуировали. Служба автомобильных дорог области заявила об ограничении движения на некоторых участках.

Как сообщал ONLINE.UА, министр обороны Степан Полторак допускает, что кто-то заложил боеприпасы для подрыва хранилищ на 6-му арсенале оружия вблизи Ични в Черниговские области.

Источник: ONLINE.UA Теги: Львов, пожар, ярмарок, пострадавшие
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