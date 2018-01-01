Штаб ООС: боевики внезапно изменили тактику на Донбассе, но понесли немалые потери

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Боевики внезапно снизили количество обстрелов на Донбассе. Но при этом продолжают вести прицельный огонь из тяжелых минометов. Бойцы ВСУ не дают шансов врагу занять стратегически важные позиции.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Всего за минувшие сутки, 22 декабря, боевики 5 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Из 120-мм минометов они били недалеко от Водяного на Мариупольском направлении. Под вражеский огонь также попали защитники Новотошковского (Луганское направление), Чермалыка и Гнутово (Мариупольское направление) и Красногоровки (Донецкое направление).

Украинские военные адекватно ответили на все огневые провокации боевиков. По данным разведки, враг понес немалые потери — сообщается о двух уничтоженных и одном боевике, который получил ранение. Потерь среди личного состава ООС нет.

В ночь с 22 на 23 декабря обстрелов со стороны боевиков зафиксировано не было.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что на Донбассе все военные части боевиков переведены в полную боевую готовность.