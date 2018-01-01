Первый приход УПЦ МП на Львовщине перешел в Поместную церковь Украины

Первый приход УПЦ МП на Львовщине перешел в Поместную церковь Украины

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Фото: facebook.com/groups/zhovkvacity

22 декабря приход святых апостолов Петра и Павла, который находится в городе Жовква на Львовщине и ранее входил в состав УПЦ Московского патриархата, перешел в Православную церковь Украины. Это решение принял настоятель храма архимандрит Маркиян Каюмов, сообщает ONLINE.UA.

Первый приход УПЦ МП на Львовщине перешел в Поместную церковь Украины (1)

Митрополит Львовский и Сокальский ПЦУ Димитрий Рудюк уже поздравил прихожан и настоятеля храма св. апп. Петра и Павла с переходом к ПЦУ. Он назвал это решение мужественным шагом.

Первый приход УПЦ МП на Львовщине перешел в Поместную церковь Украины (2)

Следует отметить,что настоятель перешедшего в ПЦУ прихода святых апостолов Петра и Павла Маркиян Каюмов является спикером Львовской епархии Московского патриархата. Он сообщил, что решение о его дальнейшей работе в этой должности будет принято позже.

Несколько дней назад решение перейти в Православную церковь Украины приняли прихожане Свято-Преображенского собора УПЦ МП в Виннице. Перейти из Московского патриархата в ПЦУ также решила церковная община на Буковине, в селе Шишковцы Кицманского района.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что приход св. Первомученика архидиакона Стефана, который ранее принадлежал к Московскому патриархату, решил присоединиться к Поместной церкви Украины. Эта церковь стала первым приходом бывшей УПЦ МП на Закарпатье, решившая перейти в ПЦУ.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, автокефалия, церкви, Православная церковь Украины, УПЦ МП
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