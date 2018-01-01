Герои украинского Донбасса: состоялась премьера цикла живых историй о войне на востоке Украины

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В Киеве прошла премьера документального цикла фильмов "Герои украинского Донбасса". В них рассказывается об общественном и военном сопротивлении жителей Луганской и Донецкой областей российской оккупации, сообщает ONLINE.UA.

В цикл фильмов "Герои украинского Донбасса" вошли 22 фильма о 16 жителях Донетчины и Луганщины. Он состоит из 15-минутных серий, каждая из которых — индивидуальная живая история о войне на востоке Украины. Герои фильма рассказывают не только о том, как они боролись с захватчиками, но и свидетельствуют о том, как для оккупации региона использовались российские технологии обострения конфликта, говорят о фактах преступлений со стороны российских оккупантов. Детально и аргументированно доказывают, что произошедшее на Донбассе не внутреннее противостояние, а вооруженная агрессия со стороны РФ.

В частности, на премьерном показе были продемонстрированы истории организатора партизанского сопротивления на Луганщине и бывшего узника так называемой "ЛНР" Владимира Жемчугова, донецкого религиоведа и общественного деятеля, который также провел 700 дней в застенках боевиков Игоря Козловского, мариупольского волонтера Лилии Болбат, мариупольского пастора Геннадия Мохненко и мариупольчанина, добровольно отправившегося на фронт, Руслана Пустовойта.

Истории этих героев показывают украинцам пример того, что даже в сложнейших ситуациях можно действовать, бороться и отсаивать свои идеалы.

"Когда начинают говорить наши герои, герои украинского Донбасса, российский фейк-ньюс начинает давать сбои. Для российской пропаганды правда страшнее всего, правда всегда сильнее вымысла. И мы просто показываем эту правду", — прокомментировал премьеру продюсер документального цикла и руководитель аналитического центра "Фабрика думки «Донбас" Дмитрий Ткаченко.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что фильм "Донбасс" Лозницы получил главную награду международного кинофестиваля в Севилье.