Это нужно видеть: США испытали самую мощную авиабомбу

В США военно-воздушные силы провели испытания усовершенствованной версии самой мощной неядерной авиабомбы
GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP), сообщает ONLINE.UA со ссылкой на АР.
Отмечается, что испытания были проведены на территории штата Миссури.
"На видеозаписи, распространенной авиационным порталом The Aviationist, видно, как бомбардировщик
B-2Spirit сбрасывает снаряд, который раскрывает стабилизаторы во время полета. Через несколько секунд после падения боеприпаса от земли поднимается огненный столб", — сказано в сообщении.
Напомним, что в мае Военно-воздушные силы (ВВС) США провели успешные испытания гравитационной ядерной бомбы B61-12 пятого поколения, которая в три раза мощнее от бомб-предшественниц. Программа модификации этой бомбы ведется уже в течение семи лет. Данный ядерный боеприпас уникален своим хвостовым оперением, что позволяет управлять его падением и повышать точность поражения цели.
Как сообщал ONLINE.UA, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Штаты намерены завершить программу ядерного разоружения Северной Кореи в течение одного года.