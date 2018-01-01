Это нужно видеть: США испытали самую мощную авиабомбу

Это нужно видеть: США испытали самую мощную авиабомбу

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Фото: скриншот відео
В США военно-воздушные силы провели испытания усовершенствованной версии самой мощной неядерной авиабомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP), сообщает ONLINE.UA со ссылкой на АР.
 
Отмечается, что испытания были проведены на территории штата Миссури.
"На видеозаписи, распространенной авиационным порталом The Aviationist, видно, как бомбардировщик B-2 Spirit сбрасывает снаряд, который раскрывает стабилизаторы во время полета. Через несколько секунд после падения боеприпаса от земли поднимается огненный столб", — сказано в сообщении.
GBU-57 разработана в США авиастроительным концерном Boeing. Масса авиабомбы составляет свыше 13 т. Она способна проникать в грунт перед взрывом на глубину до 61 м. До 2018 года боеприпас модернизировали, усовершенствовав характеристики для атаки важковражальних и глубоко расположенных целей.
 

Напомним, что в мае Военно-воздушные силы (ВВС) США провели успешные испытания гравитационной ядерной бомбы B61-12 пятого поколения, которая в три раза мощнее от бомб-предшественниц. Программа модификации этой бомбы ведется уже в течение семи лет. Данный ядерный боеприпас уникален своим хвостовым оперением, что позволяет управлять его падением и повышать точность поражения цели.

Как сообщал ONLINE.UA, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Штаты намерены завершить программу ядерного разоружения Северной Кореи в течение одного года.

Источник: ONLINE.UA Теги: США, авиабомба, випробовування
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