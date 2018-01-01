Это нужно видеть: США испытали самую мощную авиабомбу

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В США военно-воздушные силы провели испытания усовершенствованной версии самой мощной неядерной авиабомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP), сообщает ONLINE.UA со ссылкой на АР.

Отмечается, что испытания были проведены на территории штата Миссури.

"На видеозаписи, распространенной авиационным порталом The Aviationist, видно, как бомбардировщик B-2 Spirit сбрасывает снаряд, который раскрывает стабилизаторы во время полета. Через несколько секунд после падения боеприпаса от земли поднимается огненный столб", — сказано в сообщении.

GBU-57 разработана в США авиастроительным концерном Boeing. Масса авиабомбы составляет свыше 13 т. Она способна проникать в грунт перед взрывом на глубину до 61 м. До 2018 года боеприпас модернизировали, усовершенствовав характеристики для атаки важковражальних и глубоко расположенных целей.