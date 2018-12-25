Курс валют на сегодня 25 декабря - доллар не изменился, евро не изменился

На вторник, 25 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар не изменился, евро не изменился.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 25 декабря цена доллара США составит 27 гривен 43 копейки. Таким образом цена американского доллара не изменился.

Цена евро на сегодня не изменилась и на сейчас курс евро составляет 31 гривна 31 копейка.

В понедельник, 24 декабря, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.4/27.35 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 31.27/31.21 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого. — Ральф Уолдо Эмерсон

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