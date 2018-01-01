Ситуация на Донбассе обострилась: среди бойцов ВСУ много раненых

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Боевики усилили обстрелы на Донбассе по всем направлениям. Украинским защитникам пришлось прибегать к огневым средствам, чтобы оборонятся от провокаций врага. В ходе мощных боев ранения получили три бойца ВСУ. У врага также большие потери — разведка сообщила об 1 уничтоженном и 6 раненых боевиках.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Всего за минувшие сутки, 24 декабря, боевики 20 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Из 82-мм и 120-мм минометов они били недалеко от Крымского и Песков, а также обстреляли Крыковку на Луганщине, поселок Луганское и Гнутово. Под огонь гранатометов попали защитники Новоалександровки, Каменки, Тарамчука, Южного, Чермалыка и Водяного.

"Для подавления огневых провокаций противника подразделения, которые обороняются, применяли огневые средства", — подчеркнули в штабе ООС.

В ночь с 24 на 25 декабря вражеских обстрелов на Донбассе в зоне ООС зафиксировано не было.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Путина сделали тревожный прогноз по Донбассу, заявив, что не ждут улучшений ситуации в ближайшее время.