На Львовщине еще три прихода УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины

На Львовщине еще три прихода УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины

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Фото: wikipedia.org

Накануне, 24 декабря, еще три прихода УПЦ МП присоединились к поместной парвославной церкви Украины. Решение перейти в ПЦУ приняли прихода из сел Пищаны и Верчаны, что в Стрыйском районе Львовской области, а также города Угнив Сокальского района, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт "Духовное величие Львова".

"Поздравляем общины с таким шагом и просим о молитве за них, а также за общины, что еще перед выбором!" — говорится в сообщении.

Ранее выйти из-под управления Московского патриархата приняли решение уже многие приходы. Среди них община и прихожане Свято-Преображенского собора в Виннице, церковная община села Шишковицы Кицманского района, расположенного на Буковине, а также приход святых апостолов Петра и Павла, который находится в городе Жовква на Львовщине, и приход св. Первомученика архидиакона Стефана на Закарпатье.

Следует отметить, что с созданием автокефальной Православной церкви Украины до сих пор не могут смириться в РПЦ. У патриарха Кирилла надумали обратиться за помощью к международным организациям, чтобы вернуть свое церковное влияние в Украине.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее еще два прихода на Виннитчине присоединились к ПЦУ — это приходы скального Свято-Троицкого храма на берегу Южного Буга и храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Махновка.

Источник: ONLINE.UA Теги: ПЦУ, Православная церковь Украины, автокефалия, Московский патраирхат, церкви, Львівщина
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