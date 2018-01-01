ТОП-10 недорогих подарков на Новый год 2019

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Новый год 2019 год уже близко, а у вас ограничен бюджет для подарков? Не расстраивайтесь — суть новогоднего подарка ведь не в его стоимости, а во внимании! ONLINE.UА сделал подборку недорогих подарков на Новый год 2019 стоимостью не дороже 250 гривен, которые обязательно понравятся вашим близким, друзьям и возлюбленным.

Что подарить на Новый год 2018: ТОП-10 недорогих подарков

1. Оригинальная флешка

Бюджетным подарком на Новый год 2019 может стать оригинальная и креативная флешка. Этот недорогой новогодний подарок универсален, так как подарить флешку можно как девушке, так и другу. Например, флешка может быть в форме ролла для любителей суши, в виде супрегероев или же и вовсе олицетворять хозяйку будущего года — хрюшку.

2. Чехол для смартфона

Чехол для смартфона, конечно же, в новогодней тематике, станет отличным подарком на Новый год 2019. Здесь главное не забыть размер смартфона адресата подарка, а также вспомнить о его увлечениях и предпочтених.

3. Прикольные перчатки или носки

Новогодние перчатки или носки станут не только приятным, но и полезным подарком на Новый год 2019. Наверняка получатель хоть раз да наденет подаренные вами перчатки — а если вы выберете модель, в которой можно пользоваться смартфоном, то наверняка услышите слова искренней благодарности. Носки также не менее полезный подарок — главное, чтобы они были максимально тематическими.

4. Книга, способная изменить жизнь

Отличным подарком на Новый год станет книга. Ее можно подарить друзьям и родным, девушке и парню, ребенку и коллегам. Главное, чтобы подарочная книга была наполнена глубоким смыслом — возможно, она сможет изменить жизнь человеку, которому вы адресуете свой подарок.

5. Сладости с пожеланиями

Вкусные наборы со сладостями — также входит в ТОП самых популярных подарков на Новый год, которые находятся в бюджетном сегменте. Сегодня у хейд-мейд мастеров можно заказать и конфеты, и печенья, и капкейки, и любой другой вид кондитерских изделий в креативном исполнении. Это могут быть шоколадки с пожеланиями или же пряники с новогодней росписью. Тут уже дело остается за вашей фантазией.

6. Скретч-карта для путешественников

Если адресат вашего новогоднего подарка любит путешествовать, то для него отличным презентом станет скретч-карта путешествий. На скретч-карте можно отмечать посещенные места, просто потерев их монеткой.

7. Кружка с фото

Милым и беспроигрышным подарком на Новый год 2019 станет кружка с фотопечатью. На нее можно нанести фото с ваших совместных ярких событий уходящего 2018 года или же новогодний фотоколлаж.

8. Ароматические свечи

Подруге, маме или коллеге на Новый год можно подарить ароматические свечи. Это может быть набор небольших свечей или же одна новогодняя свеча ручной работы. Сделать такой подарок на Новый год можно и своими руками — на это не уйдет много времени и средств.

9. Елочный шар ручной работы

Трудно представить Новый год без елки и елочных украшений. Поэтому елочный шар станет хорошим подарком как начальнику и коллегам, так и родителям, и друзьям. Ручная роспись блестками, лепка, фигурки в стекле — на рынке сегодня представлены настоящие произведения искусства, а не новогодние игрушки, поэтому ни для кого не составит труда подобрать красивые наборы.

10. Селфи-кольцо

Если ваш друг и девушка любят делать селфи, то для них незаменимым подарком на Новый год станет селфи-кольцо. Подарите им возможность делать всегда яркие и качественные фото. Тем более, что такое приспособление станет незаменимым для видеозвонков из плохо освещенных мест.

К этому списку недорогих, но интересных и полезных подарков на Новый год, надо еще добавить копилку-свинью - она как никогда актуальна, так как в 2019 годом будет править Желтая Земляная Свинья. Копилка в виде забавного поросенка или большой хрюшки поможет привлечь богатство и финановое благополучие в дом, поэтому такой бюджетный подарок придется по душе всем.

Ранее ONLINE.UА делал подборку лучших подарков на Новый год 2019 для родных, любимых, детей и коллег.