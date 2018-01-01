Эксперт: упрощенная процедура предоставления украинцам гражданства РФ - это блеф

Упрощенная процедура предоставления украинцам гражданства РФ – не более чем блеф для продвижения пропагандистских концепций Кремля. Таким мнением поделился правозащитник Марк Фейгин, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Обозреватель".

По его словам, получить российское гражданство – очень трудный процесс.

"Здесь (в России – ред.), чтобы получить гражданство, – платят взятки! Миграционная политика – это одна из самых коррумпированных сфер в России. Поэтому, несмотря на все эти декларативные заявления (относительно упрощенной процедуры получения гражданства РФ для украинцев), практика совершенно обратная", – отметил Фейгин.

По его мнению, таким образом Россия просто пытается в очередной раз взять украинцев на крючок концепцией "мы же братья".

"Я нахожусь в Москве, у меня здесь практика. И я вам скажу, что все заявления об упрощении в получении гражданства – это все не более, чем блеф", – добавил юрист.

Напомним, Госдума наделила президента правом определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, которые имеют право подать заявление на получение российского гражданства в упрощенном порядке.Правительственный законопроект приняли в третьем, заключительном, чтении 18 декабря.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что за первые сутки после вступления в силу запрета на въезд россиян в Украину не пропустили 100 граждан РФ. В то время российская сторона не пропустила на территорию РФ 40 украинцев, несмотря на заверения, что российская власть не будет вводить зеркальных действий.