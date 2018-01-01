Еще один известный американский политик может уйти в отставку из-за Трампа

Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Президент США Дональд Трамп недоволен работой министра финансов Стивена Мнучина. Об этом CNN рассказал близкий к Белому дому источник, передает ONLINE.UA.

Как известно, 25 декабря Трамп заверил журналистов, что доверяет министру финансов, а также считает его талантливым и умным человеком.

Источник СМИ утверждает, что на самом деле президент считает Мнучина ответственным за снижение основных биржевых индексов накануне Рождества.Он также указал, что министр финансов находится в "серьезной опасности", а растущее недовольство главы государства может привести к его увольнению.

"Мнучин находится под прицелом", — подчеркнул собеседник CNN.

В Белом доме эту информацию опровергают.

Напомним, недавно стало известно, что Трамп планирует уволить главу Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Отмечается, что президент Штатов раздражен решением ФРС в четвертый раз в этом году повысить базовую процентную ставку и сохранить темпы сокращения вложений в облигации и другие ценные бумаги, которые сейчас оцениваются в $4,1 трлн.

Как сообщал ONLINE.UA, глава Пентагона Джеймс Маттис уйдет в отставку в конце февраля 2019 года из-за конфликта с американским лидером Дональдом Трампом. Об отставке своего министра сообщил сам глава Белого дома.