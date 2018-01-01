Въезд в Полтавскую область закрывают - известна причина

Въезд в Полтавскую область закрывают - известна причина

  |  Украина   |   Читати українською
Фото: скриншот відео

Из-за пробок въезд в Полтавскую область 26 декабря закроют для всех видов транспорта.Об этом говорится в сообщении Укравтодора, размещенном на официальной странице в Facebook, передает ONLINE.UA.

"В связи с заторами с 14:00 26 декабря въезд в Полтавскую область будет закрыт для ВСЕХ видов транспорта", – говорится в сообщении.

Указано, что на данный момент заторы ликвидированы на автомобильной дороге Р-42 Лубны-Миргород-Опошня и Т-17-16 Хорол-Семеновка-Кременчуг.Сложная ситуация сохраняется на М-03 Киев-Харьков и на Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь.

В связи с сохранением сложных погодных условий водителей просят временно воздержаться от поездок на дальние расстояния и быть особенно осторожными и внимательными в дороге.

Въезд в Полтавскую область закрывают - известна причина (1)

Ранее ONLINE.UА сообщал, что столица Италии, Рим, оказалась в плену бури с сильным ливнем и градом — в результате образовалась наводнение и в городе пришлось закрыть 4 станции метро, а водители бросали свои авто прямо посреди дороги. Значительную часть города сковали потоки воды и льда. Кроме того, непогода сломала несколько деревьев.Кроме того, затопило "БазиликУ Святого Себастьяна за городскими стенами", которая является древним памятником, где хранятся мощи святых.

Источник: ONLINE.UA Теги: Полтавская область, въезд, снег, пробки
Новости других СМИ
В Латвии бьют тревогу из-за приближения разведывательного корабля РФ
В Латвии бьют тревогу из-за приближения разведы...
В ЕС не понимают, зачем им Сербия, которая дружит с Россией
В ЕС не понимают, зачем им Сербия, которая друж...
Агент СБУ: скандальная Поклонская рассмешила сеть новой эпатажной выходкой
Агент СБУ: скандальная Поклонская рассмешила се...
Размещение новых ядерных ракет в Европе: как отреагировала Германия
Размещение новых ядерных ракет в Европе: как от...
Еще один известный американский политик может уйти в отставку из-за Трампа
Еще один известный американский политик может у...
Глава Пентагона выступил с последним словом
Глава Пентагона выступил с последним словом
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи