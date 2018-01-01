Въезд в Полтавскую область закрывают - известна причина

Из-за пробок въезд в Полтавскую область 26 декабря закроют для всех видов транспорта.Об этом говорится в сообщении Укравтодора, размещенном на официальной странице в Facebook, передает ONLINE.UA.
"В связи с заторами с 14:00 26 декабря въезд в Полтавскую область будет закрыт для ВСЕХ видов транспорта", – говорится в сообщении.
Указано, что на данный момент заторы ликвидированы на автомобильной дороге
В связи с сохранением сложных погодных условий водителей просят временно воздержаться от поездок на дальние расстояния и быть особенно осторожными и внимательными в дороге.
Ранее ONLINE.UА сообщал, что столица Италии, Рим, оказалась в плену бури с сильным ливнем и градом — в результате образовалась наводнение и в городе пришлось закрыть 4 станции метро, а водители бросали свои авто прямо посреди дороги. Значительную часть города сковали потоки воды и льда. Кроме того, непогода сломала несколько деревьев.Кроме того, затопило "БазиликУ Святого Себастьяна за городскими стенами", которая является древним памятником, где хранятся мощи святых.