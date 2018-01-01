Въезд в Полтавскую область закрывают - известна причина

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Из-за пробок въезд в Полтавскую область 26 декабря закроют для всех видов транспорта.Об этом говорится в сообщении Укравтодора, размещенном на официальной странице в Facebook, передает ONLINE.UA.

"В связи с заторами с 14:00 26 декабря въезд в Полтавскую область будет закрыт для ВСЕХ видов транспорта", – говорится в сообщении.

Указано, что на данный момент заторы ликвидированы на автомобильной дороге Р-42 Лубны-Миргород-Опошня и Т-17 -16 Хорол-Семеновка-Кременчуг.Сложная ситуация сохраняется на М-03 Киев-Харьков и на Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь.

В связи с сохранением сложных погодных условий водителей просят временно воздержаться от поездок на дальние расстояния и быть особенно осторожными и внимательными в дороге.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что столица Италии, Рим, оказалась в плену бури с сильным ливнем и градом — в результате образовалась наводнение и в городе пришлось закрыть 4 станции метро, а водители бросали свои авто прямо посреди дороги. Значительную часть города сковали потоки воды и льда. Кроме того, непогода сломала несколько деревьев.Кроме того, затопило "БазиликУ Святого Себастьяна за городскими стенами", которая является древним памятником, где хранятся мощи святых.