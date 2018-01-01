Forbes назвал главного неудачника-миллиардера

Forbes назвал главного неудачника-миллиардера

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Фото — flickr.com

Американское издание Forbes обнародовало антирейтинг миллиардеров мира, который возглавил CEO соцсети Facebook Марк Цукерберг. Именно его издание назвало самым большим неудачником года, передает ONLINE.UA.

Указано, что летом акции компании Facebook просели на 19%, уменьшив состояние Цукерберга на 15,4 миллиарда долларов. Среди главных факторов, которые повлияли на ситуацию с Facebook в этом году: слушания в Конгрессе, где Цукерберга допрашивали об утечках данных пользователей; раскрытие данных о том, что Facebook платил PR-компании по раскрутке негативных данных о Джордже Соросе, который критиковал сеть и другие.

Forbes назвал главного неудачника-миллиардера (1)

Также был опубликован рейтинг самых успешных миллиардеров, который возглавил основатель Amazon Джефф Безос. Стоимость акции компании в сентябре поставила исторический рекорд.В рейтинг успешных миллиардеров попали также Билл Гейтс, Илон Маск, Стив Балмер.

Напомним, скандалы в Facebook возникли после того, как стало известно о масштабной утечке данных пользователей соцсети. Началось все с того, что британская консалтинговая фирма Cambridge Analytica, которая работала на Дональда Трампа на выборах в США 2016 года, неправомерно получила доступ к личной информации более 50 млн пользователей Facebook.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Facebook оштрафовали на полмиллиона фунтов из-за утечки персональных данных пользователей.

Источник: ONLINE.UA Теги: Forbes, рейтинг, миллиардеры, Марк Цукерберг
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