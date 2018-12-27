Курс валют на сегодня 27 декабря - доллар дешевеет, евро подешевел

На четверг, 27 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар дешевеет, евро подешевел.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 27 декабря цена доллара США составит 27 гривен 27 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 17 копеек меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 31 гривна 11 копеек, что в свою очередь на 21 копейка меньше чем в среду, 26 декабря.

В среду, 26 декабря, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.35/27.25 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 31.15/31.03 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце. — Джонатан Свифт

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