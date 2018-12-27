Курс валют на сегодня 27 декабря - доллар дешевеет, евро подешевел

Курс валют на сегодня 27 декабря - доллар дешевеет, евро подешевел

  |  Экономика   |   Читати українською

На четверг, 27 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар дешевеет, евро подешевел.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 27 декабря цена доллара США составит 27 гривен 27 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 17 копеек меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 31 гривна 11 копеек, что в свою очередь на 21 копейка меньше чем в среду, 26 декабря.

В среду, 26 декабря, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.35/27.25 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 31.15/31.03 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце.— Джонатан Свифт

Смотрите остальные курсы валют в Украине

Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
Новости других СМИ
В США рассказали, когда Россия может напасть на Украину
В США рассказали, когда Россия может напасть на...
"Нас используют": Трамп выступил с резонансным заявлением
"Нас используют": Трамп выступил с ре...
Военный: новый акт агрессии России в отношении Украины будет более жестоким
Военный: новый акт агрессии России в отношении ...
Украина расширила санкции против РФ - первые подробности
Украина расширила санкции против РФ - первые по...
В РФ просят "любой" статус для русского языка в Украине
В РФ просят "любой" статус для русско...
Путин рассказал, что гарантирует безопасность России
Путин рассказал, что гарантирует безопасность Р...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Блоги