СМИ назвали самый популярный подарок на Рождество

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В этом году самым популярным подарком на Рождество оказались беспроводные наушники AirPods, которые покупатели, в буквальном смысле, разбирали с прилавков, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на 95toMac.

Спрос был настолько высоким, что, вероятно, многим оставалось только мечтать о таком подарке, поскольку им он не достался.

"Чрезмерно высокий спрос на наушники также стал поводом для того, чтобы превратить его в мем, что и сделали интернет-пользователи.Пользователи Сети показали наушники, как олицетворение несбыточной мечты, которая доступна лишь избранным", — сказано в сообщении.