СМИ назвали самый популярный подарок на Рождество

В этом году самым популярным подарком на Рождество оказались беспроводные наушники AirPods, которые покупатели, в буквальном смысле, разбирали с прилавков, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на 95toMac.
Спрос был настолько высоким, что, вероятно, многим оставалось только мечтать о таком подарке, поскольку им он не достался.
"Чрезмерно высокий спрос на наушники также стал поводом для того, чтобы превратить его в мем, что и сделали интернет-пользователи.Пользователи Сети показали наушники, как олицетворение несбыточной мечты, которая доступна лишь избранным", — сказано в сообщении.
Напомним, в Германии, в городе Дортмунд, установили самую большую в мире рождественскую елку высотой 45 метров. Что интересно, монтаж дерева длился целый месяц. Высокое и пышное праздничное дерево не срубили в лесу, а смонтировали из 1700 небольших елок, которые специально для этого вырастили в местных лесных хозяйствах. Указано, что с началом праздничного сезона по всей Германии открыли почти три тысячи рождественских ярмарок, на каждой из которых рядом с сувенирными лотками, каруселями и вертепом установили и свою местную елку.
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