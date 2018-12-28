Курс валют на сегодня 28 декабря - доллар стал дороже, евро стал дороже

Курс валют на сегодня 28 декабря - доллар стал дороже, евро стал дороже

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На пятницу, 28 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар стал дороже, евро стал дороже.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 28 декабря цена доллара США составит 27 гривен 45 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 19 копеек больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 31 гривна 24 копейки, что в свою очередь на 13 копеек больше чем в четверг, 27 декабря.

В четверг, 27 декабря, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.57/27.5 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 31.39/31.3 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого.— Ральф Уолдо Эмерсон

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Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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