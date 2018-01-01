Адвокат рассказал, как пленные украинские моряки сломали план Кремля

Дмитро Пєсков та Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Главная цель команды адвокатов украинских моряков, которых захватила в плен Россия в районе Керченского пролива, — достигнута. С данным заявлением выступил правозащитник Николай Полозов, который координирует работу команды адвокатов пленных украинцев, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Укринформ".

"То, что все захваченные Россией украинские моряки назвали себя военнопленными, показывает: планы российской власти разделить, дезориентировать захваченных в плен моряков провалились. Таким образом, первоначальная задача команды адвокатов на данный момент решена. И это поможет в дальнейшей борьбе за их освобождение", — сказал Полозов.

По его словам, после захвата украинских моряков власти РФ приложила много усилий, чтобы разделить их, не дать доступа независимым адвокатам, "подсунуть" своих адвокатов, которые давали бы сомнительные советы. Целью было добиться, чтобы украинские моряки признали вину, "признались" в уголовном преступлении.

"За очень короткий срок удалось сформировать единую команду защитников. Важно, что в этих условиях оперативно сработала, мобилизовалась украинская власть. Далее за 2,5 недели все адвокаты сумели войти в дело в рамках единой стратегии", — отмечает Полозов.

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