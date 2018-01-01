"Провал года": в сети безжалостно раскритиковали образ Мелании Трамп

Американский лидер Дональд Трамп и первая леди Мелания вернулись в Вашингтон после неожиданной поездки в американскую военную базу в Ираке. Президентский вертолет Marine One приземлился вблизи Белого дома ночью, однако жена президента все равно не упустила шанс продемонстрировать новый лук, передает ONLINE.UA.

Мелания Трамп надела теплое изумрудное пальто Prada, которое дополнила кожаными лосинами светло-коричневого цвета с балетками Christian Louboutin в тон. Стоит отметить, что некоторые пользователи в сети решили, что на жене Трампа только верхняя одежда.

"Это провал года!; не знаю, кто ее стилист, но ему явно платят много-то; странное сочетание цветов; в этом что-то есть, однако выглядит очень странно; кожаные лосины в Белом доме? это что-то новенькое!; причудливый образ; великолепная фигура, однако эти лосины смотрятся вульгарно", — пишут пользователи социальных сетей.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Мелания Трамп оказалась в громком скандале из-за любезностей с Бараком Обамой во время похорон Барбары Буш.