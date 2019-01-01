Какие изменения ожидают украинцев с 1 января 2019 года: главные нововведения

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С 1 января 2019 года в Украине начнут действовать несколько нововведений. С первого числа будет повышена минимальная зарплата и пенсия, заработает монетизация субсидий, вступят в силу новации медицинской реформы. Кроме этого с 2019 года в Украине по-новому будут регистрировать безработных и изменится система проверок бизнеса. Как нововведения отразятся на жизни украинцев — читайте в материале ONLINE.UA.

Повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума

С 1 января 2019 года в Украине повысили минимальную зарплату. Отныне она составляет 4173 гривны, что на 12% выше, чем в 2018 году (3723 грн). У тех украинцев, чья зарплата рассчитывалась с привязкой к минималке — доход возрастет.

Ожидается увеличение заработных плат для сотрудников научно-педагогической сферы и военнослужащим-контрактникам на 20% и 30% соответственно.

В 1 января 2019 года также выростет прожиточный минимум в Украине — 1853 грн. В госбюджете Украины предусмотрено, что с 1 июля 2019 года прожиточный минимум будет установлен в размере 1936 гривен, а с 1 декабря следующего года повысится до 2027 гривен.

Для основных социальных и демографических групп населения на 2019 год установлен такой прожиточный минимум:

для детей до 6 лет: с 1 января 2019 года – 1626 грн, с 1 июля – 1699 грн, с 1 декабря – 1779 грн;

для детей от 6 до 18 лет: с 1 января 2019 года – 2027 грн, с 1 июля – 2118 грн, с 1 декабря – 2218 грн;

для трудоспоспобных лиц: с 1 января 2019 года – 1921 грн, с 1 июля – 2007 грн, с 1 декабря – 2102 грн;

для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2019 года – 1497 грн, с 1 июля – 1564 грн, с 1 декабря – 1638 грн.

Монетизация субсидий

С 2019 года в Украине наконец заработает монетизация субсидий, в рамках которой государство начнет выблачивать их деньгами. Монетизация будет проходить в три этапа:

— с 1 января 2019 года монетизация субсидий и льгот будет проведена для семей, которые обратятся за помощью впервые. Деньги будут переводится на аккаунт субсидианта в "Ощадбанке". С этого аккаунта будет проводиться расчет с поставщиками коммунальных услуг. Такой алгоритм позволит семьям-субсидиантам ежемесячно не вносить обязательный платуж за каждый вид коммунальных услуг — государство через банк будет оплачивать часть коммуналки в рамках выделенной субсидии и социальных норм, а остальную часть счета уже нужно будет доплатить;

— с 1 мая 2019 года монетизация субсидий начнет проводиться для тех семей, которые получают субсидию на протяжении многих лет, включая летний период;

— с 1 октября 2019 года в Украине заработает полномасштабная монетизация, в рамках которой получатели субсидий будут получать наличными разницу сэкономленных средств по результатам отопительного сезона.

Медицинская реформа

С 1 января 2019 года в Украине стартует новый этап медицинской реформы — все учреждения первичного звена медицинской помощи должны перезаключить договоры с Нацслужбой здоровья. После этого будет осуществлен переход на новую модель финансирования — оплаты за медицинские услуги от Национальной службы здоровья по принципу "деньги следуют за пациентом".

С 1 июня 2019 года все медучреждения, где работают семейные врачи, терапевты, педиатры, будут получать оплаты по договору с Национальной службой здоровья за пациентов, которые подписали декларации и проживают на территории обслуживания медицинского учреждения. Но даже после этого медики будут обязаны предоставить бесплатную помощь пациенту в неотложном состоянии, даже если он не подписал декларацию.

Новые правила регистрации безработных

В госслужбе занятости с 1 января 2019 года появится институт "карьерного советника", будет обеспечивать сопровождение гражданина, который регистрируется как безработный, и содействие в поиске работы, планировании карьеры.

При этом учет лиц будет проводить центр занятости независимо от зарегистрированного места жительства или пребывания безработного. Для того, чтобы стать на учет по безработице, необходимо будет: предъявить паспорт гражданина Украины, спарвку о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и сообщить об образовании, опыте работы, занятости или пребывании в трудовых отношениях.

Новая система проверок бизнеса

С нового года в Украине также изменится система проверок бизнеса — проверки больше не будут проводить по формальному принципу.

Проверки предприятий будут проходить в соответствии с предварительным планом, который будет открыт для ознакомления. Узнать, не планируется ли проверка вашего бизнеса – можно на Инспекционном портале.

Проводить проверки бизнеса будут контроллеры, но только по списку конкретных рисков деятельности компании.

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