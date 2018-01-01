Принес не те подарки: в Германии мальчик пожаловался в полицию на Санта-Клауса

Фото: pixabay.com

В Германии произошел незаурядный инцидент — 9-летний мальчик вызвал полицейских из-за того, что Санта-Клаус принес ему не те подарки, которые заказывал ребенок, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на NDR.

Жалоба правоохранителям на Санта-Клауса поступила в немецкой коммуне Цетель, которая расположена в земле Нижняя Саксония. Приехавшие на место вызова полицейские увидели очень сердитого мальчика.

Ребенок показал свой список заказов Санта-Клаусу на Рождество и попросил сравнить "заказы" с оставленными под елкой подарками. Правоохарнителям пришлось согласиться с мальчиком — они посчитали, что обида ребенка обоснованна, так как под елкой действительно лежали не те подарки, которые заказывал мальчик у Санты.

При этом полицейским удалось урегулировать ссору в семье ребенка. Они объяснили мальчику, что Санта-Клаус, вероятнее всего, перепутал подарки в силу своего возраста.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что стало самым популярным подарком на Рождество в этом году.