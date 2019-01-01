Названа самая популярная песня 2018 года на украинских радио

Названа самая популярная песня 2018 года на украинских радио

  |  Шоу-бизнес   |   Читати українською
Фото: 24tv.ua
Песня Сергея Бабкина "Де би я" оказалась наиболее часто транслированной в 2018 году на украинских радиостанциях, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на медиа-сервис ФДР.
 
Полный список содержит 40 самых популярных треков на украинских радиостанциях в текущем году. Из них 25 принадлежат украинским артистам, 22 выполняются на украинском языке, две на английском и одна на русском.
В 2017 году количество украинских песен в рейтинге составляла лишь 18, а годом ранее — 13.
 
Другие композиции в топ-40 принадлежат артистам США (4), Великобритании (3), Германии (2), Молдовы (2), а также по одному из Литвы, Франции и России.
 
 
Вот как выглядит десятка лучших:
 
1. Сергей Бабкин "Де би я"
2. Zayn feat Sia "Dusk Till Down"
3. Антитела "ТДМЄ"
4. Kazka "Плакала"
5. Alyosha "На фоні Париж"
6. NK "Тримай"
7. Imagine Dragons "Whatever It Takes"
8. David Guetta feat SIA "Flames"
9. Maruv "Drunk Groove"
10. Друга Ріка "Секрет" — Бакун ремікс
 
Ранее ONLINE.UA сообщал, что британская группа Queen с непревзойденным Фредди Меркьюри покорила и продолжает покорять миллионы людей. Так, их песня "Bohemian Rhapsody" признана лучшим хитом ХХ века. Стоит отметить, что песню "Bohemian Rhapsody" группа Queen презентовал в октябре 1975 года.
Источник: ФДР Теги: Сергей Бабкин, песня, радио, Де би я
Новости других СМИ
Меньшему нет еще и месяца: 57-летний Эдди Мерфи впервые показал своих десятерых детей
Меньшему нет еще и месяца: 57-летний Эдди Мерфи...
Самые красивые люди мира 2018 года: обнародован рейтинг независимых критиков
Самые красивые люди мира 2018 года: обнародован...
"Щедрик" в стиле джаз: Настя Каменских перепела самую популярную украинскую рождественскую песню в мире
"Щедрик" в стиле джаз: Настя Каменски...
Дрю Бэрримор впервые откровенно рассказала о комплексах и своем похудении
Дрю Бэрримор впервые откровенно рассказала о ко...
Самые ожидаемые мультфильмы 2019 года: трейлеры и дата выхода
Самые ожидаемые мультфильмы 2019 года: трейлеры...
Бережи себе: популярная украинская группа подарила украинцам пронзительную новогоднюю песню
Бережи себе: популярная украинская группа подар...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Статьи