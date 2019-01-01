Названа самая популярная песня 2018 года на украинских радио

Фото: 24tv.ua

Песня Сергея Бабкина "Де би я" оказалась наиболее часто транслированной в 2018 году на украинских радиостанциях, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на медиа-сервис ФДР

Полный список содержит 40 самых популярных треков на украинских радиостанциях в текущем году. Из них 25 принадлежат украинским артистам, 22 выполняются на украинском языке, две на английском и одна на русском.

В 2017 году количество украинских песен в рейтинге составляла лишь 18, а годом ранее — 13.

Другие композиции в топ-40 принадлежат артистам США (4), Великобритании (3), Германии (2), Молдовы (2), а также по одному из Литвы, Франции и России.

Вот как выглядит десятка лучших: