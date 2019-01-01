Названа самая популярная песня 2018 года на украинских радио

Песня Сергея Бабкина "Де би я" оказалась наиболее часто транслированной в 2018 году на украинских радиостанциях, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на медиа-сервис ФДР.
Полный список содержит 40 самых популярных треков на украинских радиостанциях в текущем году. Из них 25 принадлежат украинским артистам, 22 выполняются на украинском языке, две на английском и одна на русском.
В 2017 году количество украинских песен в рейтинге составляла лишь 18, а годом ранее — 13.
Другие композиции в
топ-40 принадлежат артистам США (4), Великобритании (3), Германии (2), Молдовы (2), а также по одному из Литвы, Франции и России.
Вот как выглядит десятка лучших:
1. Сергей Бабкин "Де би я"
2. Zayn feat Sia "Dusk Till Down"
3. Антитела "ТДМЄ"
4. Kazka "Плакала"
5. Alyosha "На фоні Париж"
6. NK "Тримай"
7. Imagine Dragons "Whatever It Takes"
8. David Guetta feat SIA "Flames"
9. Maruv "Drunk Groove"
10. Друга Ріка "Секрет" — Бакун ремікс
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