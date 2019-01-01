Герой есть в каждом из нас: пляжный патруль Киева выпустил пикантный календарь на 2019 год

Фото: facebook.com/beachpatrolkiev

Столичные спасатели стали героями нового пикантного календаря на 2019 год. Привлекательные сотрудники и сотрудницы пляжного патруля Киева снялись в тематической фотосессии, фото которой были опубликованы на странице команды в соцсети, передает ONLINE.UA.

"Поддерживаем ритм предновогоднего календарного ажиотажа. Представляем Календарь Пляжного патруля на 2019 год. Мы убеждены — герой есть в каждом из нас!" — подписали спасатели свой календарь.

Кроме ярких фотографий киевских пляжных спасателей, на каждой странице календаря есть мотивирующие цитаты.

Следует отметить, что кроме яркого календаря на 2019 год, пляжный патруль опубликовал отчет по итогам 2018 года. В нем указано, что в течение летнего сезона на водоемах украинской столицы были спасены 116 человек, среди которых 26 детей.

Ранее ONLINE.UA публиковал лучшие фото Киева 2018 года, которые были определены в рамках международного фотоконкурса Wiki Loves Monuments Ukraine.