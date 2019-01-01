Самые красивые люди мира 2018 года: обнародован рейтинг независимых критиков

Джейсон Момоа та Тілан Блондо — найкрасивіші люди світу 2018 року (фото — колаж)

TC Candler подвел итоги 2018 года и опубликовал рейтинг самых красивых людей мира, в который вошли сто красивейших женщин и мужчин на планете. Самой красивой женщиной 2018 года стала французская фотомодель и актриса Тилан Блондо, а самым красивым мужчиной — американский актер Джейсон Момоа, сообщает ONLINE.UA.

В ТОП-5 красивейших женщин на планете также попали певица и танцор Tzuyu (Чоу Тсу-ю), израильская модель Яэль Шелбиа, актриса, модель и певица Лиза Соберано, которая в 2017 году была лидером рейтинга. В первой десятке также оказались модель Адриана Мишель и турецкая актриса Ханде Эрчел.

ТОП-100 самых красивых женщин мира 2018 года — полный перечень (видео):

Среди мужчин красивейшими признаны — южнокорейский певец и телеведущий Ким Джонг Кук, актер Идрис Эльба, актер Арми Хаммер, итальянский актер, модель и блогер Марьяно Ди Вайо, певец Шон Мендес.

ТОП-100 самых красивых мужчин мира 2018 года — полный перечень (видео):

Следует отметить, что TC Candler выпускает свой сформированный экспертами рейтинг ежегодно, начиная с 1990 года. Уже более четверти века эксперты издания выбирают красивейших людей на планете, из фото которых составляют видеорейтинг.

Как сообщал ОNLINE.UA, ранее был обнародован рейтинг лучших супермоделей 2018 года, лидером которого стала Адут Акеч из Южного Судана (по версии жюри) и Джиджи Хадид (по версии читателей).