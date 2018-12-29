Курс валют на сегодня 29 декабря - доллар подорожал, евро подорожал

Курс валют на сегодня 29 декабря - доллар подорожал, евро подорожал

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На субботу, 29 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар подорожал, евро подорожал.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 29 декабря цена доллара США составит 27 гривен 69 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 23 копейки больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 31 гривна 71 копейка, что в свою очередь на 48 копеек больше чем в пятницу, 28 декабря.

В пятницу, 28 декабря, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.8/27.71 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 31.84/31.73 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце.— Джонатан Свифт

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Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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