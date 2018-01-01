Откроем новые приходы по всему миру: в РПЦ приняли новое шокирующее решение

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В пятницу, 28 декабря, состоялся очередной Синод РПЦ, по итогам которого представители патриарха Кирилла выступили с громким призывом и заявлением. Там призвали другие поместные церкви не признавать созданную Православную церковь Украины и попросили поддержки для главы УПЦ МП Онуфрия, а также пригрозили, что РПЦ будет открывать новые приходы по всему миру без оглядки на Константинополь, который поддерживает Украину.

Об этом говорится в журнале заседания Синода РПЦ, передает ONLINE.UA.

Российские церковники в своем обращении называют Православную церковь Украины "сообществом" и просят поддержки для митрополита УПЦ МП Онуфрия, утверждая, что он имеет титул "Киевский и всея Украины".

"Обратиться к предстоятелям и священным синодам братских поместных православных церквей с призывом поддержать митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, епископат, духовенство, монашествующих и верных чад Украинской православной церкви в связи с переживаемыми испытаниями, а также не признавать сообщество, учрежденное на так называемом "объединительном соборе" 15 декабря 2018 года в Киеве, в качестве автокефальной поместной православной церкви", — говорится в постановлении Синода РПЦ.

Там также говорится о "глубокой озабоченности" РПЦ в связи с законом Украины, обязывающим переименовать УПЦ МП, указав в ее названии принадлежность к России.

Кроме того, в РПЦ выступили с новыми угрозами в адрес вселенского патриархата, который принял решение о предоставлении автокефалии украины. У патриарха Кирилла заявили, что РПЦ будет открывать новые приходы по всему миру "без оглядки на Константинополь". В частности, Синод РПЦ 28 декабря принял решение образовать патриаршие экзархаты в Западной Европе с центром в Париже и в Юго-Восточной Азии с центром в Сингапуре.

"Мы никак не соглашались и не можем согласиться с тем, что у Константинополя есть эксклюзивное право на пастырское окормление диаспоры. РПЦ вышла из епископских ассамблей и других органов, созданных Константинополем. Мы теперь будем создавать наши приходы, епархии и структуры в дальнем зарубежье без всякой оглядки на Константинополь", — заявил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион по итогам Синода РПЦ.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в УПЦ МП не желают признавать свою связь с РПЦ и менять название в соответствии с принятым законом. Там готовят иск в Конституционный суд, в котором будут отстаивать свое право называться Украинской православной церковью Московского патриархата.