Не вмешивайтесь в дела России: в Госдуме РФ пригрозили уголовными делами Макрону и Меркель

Не вмешивайтесь в дела России: в Госдуме РФ пригрозили уголовными делами Макрону и Меркель

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Еммануель Макрон та Ангела Меркель (фото — commons.wikimedia.org)

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон грубо вмешиваются во внутренние дела России, за что против них могут возбудить реальные уголовные дела. С таким заявлением выступил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт нижней палаты парламента РФ.

Таким образом Володин отрегировал на совместный призыв Меркель и Макрона немедленно освободить украинских военнопленных моряков, которых российские силовики незаконно захватили в Азовском море.

"Меркель и Макрон должны осознавать, что вмешательство в процесс правосудия России не просто недопустимо, но и может привлечь внимание правоохранительных органов. Хотелось бы предостеречь от таких заявлений в адрес нашей страны, которая входит в Совет Европы, и национальное законодательство которой соответствует всем стандартам международного права", — говорится в заявлении Володина.

В сети громко высмеяли угрозы Володина в адрес Меркель и Макрона. Там назвали это заявление "шизофренией и агонией путинской ОПГ".

Не вмешивайтесь в дела России: в Госдуме РФ пригрозили уголовными делами Макрону и Меркель (1)

Не вмешивайтесь в дела России: в Госдуме РФ пригрозили уголовными делами Макрону и Меркель (2)

Не вмешивайтесь в дела России: в Госдуме РФ пригрозили уголовными делами Макрону и Меркель (3)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в МИД РФ также дерзко ответили на требование Меркель и Макрона. Там призвали лидеров ЕС не пытаться учить Москву.

Источник: ONLINE.UA Теги: Россия, Госдума РФ, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, угрозы, уголовные дела, вмешательство, требования, соцсети
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