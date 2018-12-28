Потери активов в Крыму и тарифы на газ: Нафтогаз подсчитал сумму претензий к российскому Газпрому

Потери активов в Крыму и тарифы на газ: Нафтогаз подсчитал сумму претензий к российскому Газпрому

  |  Экономика   |   Читати українською
Фото — колаж

В общем украинская компания "Нафтогаз" требует от России и газового монополиста этой страны "Газпрома" 18,7 млрд долларов. Эб этом сообщил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, подводя итоги 2018 года, передает ONLINE.UA со ссылкой на Экономическую правду.

Главным достижением "Нафтогаза" в 2018 году Коболев назвал победу над Газпромом в Стокгольме, которая стала беспрецедентным событием в масштабах Европы. По этому иску Украина выиграла 4,6 млрд долларов, из которых уже получила 2,1 млрд долларов. Остальную часть "Газпром" отказывается выплачивать, в связи с чем во многих станах арестовывают компании российского газового монополиста, которые владеют "Северным потоком" и "Северным потоком-2".

Кроме этого иска, Нафтогаз через суд требует выплаты от Газпрома 11,6 млрд долларов как "компенсацию недоимок" и более 5 млрд долларов за активы, потерянные в оккупированном Крыму.

Ранее Коболев сообщал, что компания Нафтогаз начнет 2019 год с минимальными денежными остатками, что может полечь за собой трудности з закупкой газа в пик отопительного сезона.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее у Путина сделали громкое заявление о поставках российского газа в Европу через Украину.

Источник: Економічна правда Теги: Нафтогаз, Газпром, Украина, Россия, газ, претензии, суд
Новости других СМИ
Не возвеличивайте военных преступников: президент Чехии отличился новым скандальным заявлением
Не возвеличивайте военных преступников: президе...
Путин назвал важнейший фактор стабильности и безопасности в мире
Путин назвал важнейший фактор стабильности и бе...
Вопиющее лицемерие: Юнкер выдвинул громкие обвинения странам ЕС
Вопиющее лицемерие: Юнкер выдвинул громкие обви...
Курс валют на сегодня 30 декабря - доллар не изменился, евро не изменился
Курс валют на сегодня 30 декабря - доллар не из...
Откровенная провокация Украины: у Путина выступили с новым скандальным заявлением
Откровенная провокация Украины: у Путина выступ...
Вторые переговоры за неделю: о чем удалось договориться Путину и Лукашенко
Вторые переговоры за неделю: о чем удалось дого...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Блоги