В России в присутствии Путина испытали гиперзвуковую ракету: опубликовано видео

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Минобороны России провело испытание комплекса "Авангард" с гиперзвуковой крылатой боевой ракетой. За испытаниями наблюдал президент России Владимир Путин, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на российское оборонное ведомство.

Испытания "Авангарда" в присутствии Путина и по его приказу прошли 26 декабря. Запуск гиберзвуковой ракеты провели Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) из позиционного района Домбаровский (Оренбургская область) по условной цели на полигоне Кура (Камчатский край).

Напомним, Путин хвастался "Авангардом" еще в марте 2018 года в послании Федеральному собранию. Тогда глава Кремля заявлял, что крылатый боевой блок комплекса "надежно управляется" и способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин похвастался серьезным прорывом в создании новейшего оружия, которое сможет обеспечить безопасность России на десятилетия вперед и заставит задуматься всех, кто придерживается агрессивной и милитаристской риторики.