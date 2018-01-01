Не возвеличивайте военных преступников: президент Чехии отличился новым скандальным заявлением

Мілош Земан (фото — commons.wikimedia.org)

Чешский президент Милош Земан, который является сторонником Путина, выступил с официальным протестом "против возвеличивания военных преступников Украины". Такой пост в соцсети написал представитель президента Чехии Иржи Овчачек, передает ONLINE.UA.

Овачек от имени Земана написал, что Министерство иностранных дел Чехии и его глава Томаш Петршичек, "на возвеличивание бандеровцев в Украине боязливо молчит".

"Если бы это происходило в России, будут выдавать тысячи различных заявлений. Позор!" — говорится далее в Twitter Овчачка.

Министр иностранных дел Чехии уже ответил на заявление представителя Земана. Он считает, что Украина должна сама справиться со своей историей.

"Украина должна будет сама справиться с болезненными местами истории. Для этого она должна получить необходимое время. Я об этом буду говорить со своими коллегами во время визита в Украину в начале следующего года", — отметил Петршичек.

Он подчеркнул, что хочет этот вопрос обсудить с киевскими властями лично, а не через СМИ. Чешский министр добавил, что "не дело дипломатии оценивать или исследовать историю, это дело историков".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что спецслужбы Чехии доказали, что Россия вмешивается в политику страны.