Украинский "Щедрик" исполнили на красивейшей площади мира: яркое видео

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На красивейшей площади мира Сан-Марок в итальянской Венеции состоялся праздничный новогодний концерт, на котором всемирно известный вокальный хор Vocal Skyline и хор Большого вокального оркестра исполнили украинский "Щедрик" в обработке Николая Леонтовича.

Видео исполнения украинской песни, которая стала главным символом Рождества на Западе, опубликовали в соцсетях, передает ONLINE.UA.

При исполнении украинского "Щедрика" в концерте участвовали 50 молодых голосов с Vocal Skyline и 250 участников Big Vocal Orchestra. За их выступлением наблюдали тысячи итальянцев и гостей итальянской Венеции.

Следует отметить, что Vocal Skyline – это самый многочисленный хор Италии. Он известен жестами и движениями во время исполнения композиций, что создает колоссальный сценический эффект.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в канадском городе Дофин юниорская команда хоккеистов устроила трогательную акцию — спортсмены провели игру в вышиванках под украинскую музыку.