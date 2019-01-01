Курс валют на сегодня 1 - доллар не изменился, евро не изменился

Курс валют на сегодня 1 - доллар не изменился, евро не изменился

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На вторник, 1 , Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар не изменился, евро не изменился.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 1 цена доллара США составит 27 гривен 69 копеек. Таким образом цена американского доллара не изменился.

Цена евро на сегодня не изменилась и на сейчас курс евро составляет 31 гривна 71 копейка.

В понедельник, 31 декабря, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.8/27.71 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 31.84/31.73 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце.— Джонатан Свифт

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Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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