В США сообщили, когда могут предоставить Украине новое оружие и ввести санкции против РФ

Экс-посол США в Украине, директор Атлантического совета Джон Хербст заявил, что США могут предоставить Украине оружие и ввести новые санкции против России в течение двух-трех месяцев, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Радио Свобода".

"Уже через 2-3 месяца мы увидим, что США предоставят оружие Киеву и объявят о новых санкциях против России в связи с этой агрессией (в районе Керченского пролива). Думаю, в течение ближайших 8-10, максимум – 12 недель появится этот ответ США. И, кроме санкций, это будет военная помощь Украине", – сказал Хербст.

По его мнению, последние события дают США достаточно аргументов для того, чтобы предоставить Украине противокорабельные ракеты, патрульные корабли и другое военное оборудование.

"В США достаточно крылатых ракет "Гарпун", в основе действия которых – технологии, разработанные 30 лет назад, – и это то, что мы уже сейчас можем предоставить. А возможно, и гораздо более современные ракеты",

– говорит экс-посол.

Хербст назвал целесообразным ограничения против крупнейшего российского банка, или запрет на вход в американские порты российским судам.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее руководство НАТО передало собственную оценку выполнения Годовой национальной программы (ГНП) Украина-НАТО — она является самой высокой за все предыдущие годы.