В Киеве подорожала квартплата - первые подробности

В Киеве выросла квартплата за обслуживание домов и придомовой территории. Указано, что рост тарифов был обусловлен повышением цен на электроэнергию, используемую для освещения мест общего пользования и функционирования лифтов в многоквартирных домах, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Согласно решению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, растет цена на электроэнергию, что, безусловно, отразится на хозяйственных процессах жилищных организаций, в частности, стоимости услуг услуг.

"Начальник Управления развития жилищно-коммунального хозяйства департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Вера Радченко пояснила, что речь идет о внесении изменений в однО из постановлений, в соответствии с которым растет стоимость электроэнергии для освещения мест общего пользования, для работы лифтов в многоквартирных домах, а также для работы насосного оборудования и индивидуальных тепловых пунктов, если таковые установлены в домах", — пишет "УНИАН".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, с 1 января 2019 года повысила тарифы на отопление и горячую воду для населения для 26 производителей тепловой энергии. Соответствующие решения были приняты 10 и 11 декабря 2018 года.