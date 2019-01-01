В "ДНР" хвастаются, что задержали украинского бойца

В "ДНР" хвастаются, что задержали украинского бойца

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Фото: mil.ru
2 января в самопровозглашенной "Донецкой Народной Республике" заявили о задержании украинского военного. Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на "народную милицию", передает ONLINE.UA.
 
По их информации, якобы военный пытался проникнуть на территорию псевдореспубликы с южного направления. Также сообщается, что у военного врача констатировали переохлаждение.
Отметим, ранее стало известно, что российские военные массово отказываются идти воевать на Донбасс. Они не хотят проходить службу в "ЛНР" и "ДНР", так как туда отправляют неофициально, а после такой службы они становятся военными преступниками. 
Также указано, что "морально-психологическую" подготовку российских военных, которые будут отправлены воевать на Донбасс, координируют непосредственно представители главного военно-политического управления ВС РФ. С начала ноября на территории всех военных округов российских вооруженных сил проходят сборы с офицерским, сержантским и рядовым составом службы по поводу заключения контракта на службу на Донбасс. В связи с этим к подготовке к сборам привлечено вдвое больше российских военных, чем обычно.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что так называемая "мисс ДНР" Анастасия Бабир выступила с неожиданным призывом к боевикам Донбасса. Она обратилась к российским военным и попросила их уехать с Донбасса, так как нет совсем никаких надежд на лучшее.
Источник: ONLINE.UA Теги: "ДНР", ООС, фронт, плен, ВСУ
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