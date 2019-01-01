В "ДНР" хвастаются, что задержали украинского бойца

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2 января в самопровозглашенной "Донецкой Народной Республике" заявили о задержании украинского военного. Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на "народную милицию", передает ONLINE.UA.

По их информации, якобы военный пытался проникнуть на территорию псевдореспубликы с южного направления. Также сообщается, что у военного врача констатировали переохлаждение.

Отметим, ранее стало известно, что российские военные массово отказываются идти воевать на Донбасс. Они не хотят проходить службу в "ЛНР" и "ДНР", так как туда отправляют неофициально, а после такой службы они становятся военными преступниками.

Также указано, что "морально-психологическую" подготовку российских военных, которые будут отправлены воевать на Донбасс, координируют непосредственно представители главного военно-политического управления ВС РФ. С начала ноября на территории всех военных округов российских вооруженных сил проходят сборы с офицерским, сержантским и рядовым составом службы по поводу заключения контракта на службу на Донбасс. В связи с этим к подготовке к сборам привлечено вдвое больше российских военных, чем обычно.