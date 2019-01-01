Эксперт объяснил, почему создание Православной церкви Украины болезненно бьет по России

Эксперт объяснил, почему создание Православной церкви Украины болезненно бьет по России

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Фото: wikipedia.org

Русская православная церковь утратит свои позиции в мире после того, как значительная часть ее верующих начнет переходить к новообразованной Православной церкви Украины. Таким мнением поделился директор Института мировой политики Евгений Магда, передает ONLINE.UA.

"Тема создания Православной церкви Украины для России болезненная по очень простой причине. Чем мощнее становится Православная церковь Украины, тем менее мощной становится Русская православная церковь", — говорит политолог.

По его словам, Украинская и русская православные церкви соединены между собой "как два сосуда". Поэтому, переход верующих из Московского патриархата в новосозданную церковь Украины будет только ослаблять позиции РПЦ в мире.

"И перетекание, которое, я думаю, будет после 6 января более интенсивным, перетекание религиозных общин – оно будет ослаблять позиции РПЦ не только в Украине, но и в мировом православии в целом", – пояснил Магда.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее еще два прихода на Виннитчине присоединились к ПЦУ — это приходы скального Свято-Троицкого храма на берегу Южного Буга и храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Махновка.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, церковь, РФ, ПЦУ
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