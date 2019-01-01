Эксперт объяснил, почему создание Православной церкви Украины болезненно бьет по России

Русская православная церковь утратит свои позиции в мире после того, как значительная часть ее верующих начнет переходить к новообразованной Православной церкви Украины. Таким мнением поделился директор Института мировой политики Евгений Магда, передает ONLINE.UA.

"Тема создания Православной церкви Украины для России болезненная по очень простой причине. Чем мощнее становится Православная церковь Украины, тем менее мощной становится Русская православная церковь", — говорит политолог.

По его словам, Украинская и русская православные церкви соединены между собой "как два сосуда". Поэтому, переход верующих из Московского патриархата в новосозданную церковь Украины будет только ослаблять позиции РПЦ в мире.