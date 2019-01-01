Неожиданно: Порошенко назвал лучшие украинские песни 2018 года

Неожиданно: Порошенко назвал лучшие украинские песни 2018 года

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Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)
Украинский глава Петр Порошенко назвал топ-7 украинских песен, которые, по его мнению, были лучшими в 2018 году. Список он опубликовал на своей Facebook-странице, передает ONLINE.UA.
 
Лидером этого рейтинга стала композиция "Крылья" певицы Джамалы. Далее идет "Strum" от ONUKA и "Ангелы" от ТНМК. Также в список вошли "Где твоя Линия" от Линии Маннергейма, "Лови момент" от Антител, "Иконы" от Один в каное и "Плакала" от KAZKA.
 
"Радуюсь, когда вижу, как за последний год развилась украинская музыка — от фолка до танцевальной музыки и рока. Появилось много современных, ярких композиций как от давно известных коллективов, так и от новых талантливых исполнителей", — отметил глава государства.
 
Напомним, ранее стало известно, что песня Сергея Бабкина "Где бы я" оказалась наиболее часто транслированной в 2018 году на украинских радиостанциях.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что британская группа Queen с непревзойденным Фредди Меркьюри покорила и продолжает покорять миллионы людей. Так, их песня "Bohemian Rhapsody" признана лучшим хитом ХХ века. Стоит отметить, что песню "Bohemian Rhapsody" группа Queen презентовал в октябре 1975 года.
 
Источник: ONLINE.UA Теги: музыка, Украина, Петр Порошенко, песни
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