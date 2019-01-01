Неожиданно: Порошенко назвал лучшие украинские песни 2018 года

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Украинский глава Петр Порошенко назвал топ-7 украинских песен, которые, по его мнению, были лучшими в 2018 году. Список он опубликовал на своей Facebook-странице, передает ONLINE.UA.

Лидером этого рейтинга стала композиция "Крылья" певицы Джамалы. Далее идет "Strum" от ONUKA и "Ангелы" от ТНМК. Также в список вошли "Где твоя Линия" от Линии Маннергейма, "Лови момент" от Антител, "Иконы" от Один в каное и "Плакала" от KAZKA.

"Радуюсь, когда вижу, как за последний год развилась украинская музыка — от фолка до танцевальной музыки и рока. Появилось много современных, ярких композиций как от давно известных коллективов, так и от новых талантливых исполнителей", — отметил глава государства.

Напомним, ранее стало известно, что песня Сергея Бабкина "Где бы я" оказалась наиболее часто транслированной в 2018 году на украинских радиостанциях.