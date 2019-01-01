В МИД Украины объяснили, почему в России не будут работать избирательные участки

Глава МИД Украины Павел Климкин объяснил решение Центральной избирательной комиссии о закрытии в России участков для голосования на выборах в Украине фактором безопасности, передает ONLINE.UA со ссылкой на УП.

"Главный мотив, который обуславливает закрытия участков в России – это, безусловно, безопасность. Нас заботит прежде всего безопасность украинских граждан, которые осмелятся стать членами избирательных комиссий или просто прийти на выборы. Мы не можем гарантировать, что в день выборов не будет устроено опасных провокаций. Пострадать могут и украинские избиратели, и наши сотрудники, и в конце концов сами здания дипучреждений", — говорит дипломат.

Кроме того, он добавил, что участники голосования могут иметь неприятности с российской Службой безопасности и "рискуют стать жертвами репрессий".

"Надо быть неизлечимо наивным, чтобы поверить, что ФСБ и другие российские институты не станут влиять на украинские выборы на своей собственной территории", – отметил Павел Климкин.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Порошенко выступил с категоричным заявлением в адрес Путина по выборам в Украине. Он заявил, что российский президент никогда не будет решать, кто будет президентом Украины — это решение примет украинский народ.