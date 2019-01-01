Эксперт: в Украине вырастут цены на продукты

Эксперт: в Украине вырастут цены на продукты

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Фото — flickr.com

В текущем году в Украине следует ожидать подорожание таких продуктов как мясо, картофель и черный хлеб. Цена на мясо вырастет на 10-12%, а на картофель – на 30%.Такой прогноз сделал глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает ONLINE.UA со ссылкой на УНН.

"Мясо будет одним из лидеров в повышении цен, но в гривне. Если считать в процентах, то оно уступит крупам, картофелю. Цена на черный хлеб подскочит, он стоит дороже, чем в странах восточной Европы. С этим ничего сделать нельзя, потому что импортировать хлеб никто не будет", – сообщил Дорошенко.

Эксперт также отметил, что из-за проблем с сырьем есть вероятность, что взлетит цена и на молочные продукты. Также возрастет стоимость гречки, манной, перловой, ячневой и кукурузной крупы.

"Единственное, что может упасть в цене, это пшенная крупа, потому что она сейчас стоит почти как рис. Пшенная крупа никогда так дорого не стоила, поэтому склонна к снижению в цене", – добавил Дорошенко.

Как сообщал ONLINE.UA, управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж заявил, что достижение соглашения с Международным валютным фондом позволит Украине сохранить финансовую стабильность и доверие инвесторов.

Источник: УНН Теги: продукты, цены, ріст
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