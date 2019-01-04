Курс валют на сегодня 4 января - доллар дешевеет, евро подешевел

На пятницу, 4 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар дешевеет, евро подешевел.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 4 января цена доллара США составит 27 гривен 51 копейка. Таким образом цена американского доллара стала на 18 копеек меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 31 гривна 22 копейки, что в свою очередь на 49 копеек меньше чем в четверг, 3 января.

В четверг, 3 января, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.48/27.44 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 31.24/31.19 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого. — Ральф Уолдо Эмерсон

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