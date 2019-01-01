В Меджлисе объяснили, как заставить Путина пойти на уступки

В Меджлисе объяснили, как заставить Путина пойти на уступки

  |  Политика   |   Читати українською
Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил, что президента РФ Владимира Путина можно заставить пойти на уступки, в частности в вопросе освобождении украинских политзаключенных. Это станет возможным, если Крым превратится в площадку для международных переговоров, передает ONLINE.UA.

За его словами, Крым для Путина всегда будет "на первом месте". Доказательством этого является захват украинских кораблей в Керченском проливе.

"На сегодня он маниакально смотрит на международное право, консолидацию Украины с Европейским Союзом, с НАТО, он видит в этом угрозу и ни на что не обращает внимание, поэтому, к сожалению, время от времени будет нам подобные трагедии "подбрасывать", — говорит Чийгоз.

Он также отметил, что сосредоточив внимание только на факте освобождения узников Кремля «к сожалению, мы не будем иметь успеха».

"При условии освобождения политзаключенных нескольким семьям мы принесем радость, а для сотен тысяч тех, кто живет в Крыму, – это ежедневная трагедия. Кое-где она имеет более жестокий характер", – подчеркнул он.

При этом Чийгоз заявил, что Крым должен не просто вернуться в информационное пространство, он должен «стать площадкой для международных переговоров».

"Тогда мы заставим Путина делать несколько шагов, в частности и освободить украинских пленников",– добавил он.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что эксперт сделал тревожный прогноз для Украины и Беларуси на 2019 год, в котором указано, что Путин может решиться на вооруженное вторжение в Украину и намерен усилить давление на Беларусь.

 

Источник: ONLINE.UA Теги: Меджлис, Кремль, Владимир Путин, політв'язні
Новости других СМИ
Курс валют на сегодня 4 января - доллар дешевеет, евро подешевел
Курс валют на сегодня 4 января - доллар дешевее...
"Он убивает Украину": власть Польши сделала резонансное заявление
"Он убивает Украину": власть Польши с...
СМИ узнали, кто может возглавить Пентагон
СМИ узнали, кто может возглавить Пентагон
Польша хочет изменить "нормандский формат": как и зачем
Польша хочет изменить "нормандский формат&...
Дипломат рассказал, как Россия пыталась "похоронить" вопрос Крыма в ООН
Дипломат рассказал, как Россия пыталась "п...
Эксперт объяснил, почему РФ не решится на широкомасштабную войну в Афганистане
Эксперт объяснил, почему РФ не решится на широк...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи