"Меркель - среди жертв": в Германии сообщили тревожные новости

Ангела Меркель (фото — flickr.com)

Федеральное управление по информационной безопасности Германии (BSI) начало изучать дело о похищение и публикации персональных данных сотен немецких политиков, а также журналистов и артистов. Стоит отметить, что жертвой данной хакерской атаки также стала канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает ONLINE.UA со ссылкой на Bild.

"Хакерская атака на политиков: сейчас BSI интенсивно изучает это дело в тесном сотрудничестве с другими федеральными органами власти. Национальный центр киберзащиты взял на себя центральную координацию", — сообщило ведомство в своем Twitter.

Среди известных политиков, которые стали жертвами атаки, канцлер Ангела Меркель, федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и экс-председатель Социал-демократической партии (СДПГ) Зигмар Габриэль. Публикация содержала номер факса, адрес электронной почты и несколько писем от Меркель.

"Также хакеры получили доступ к данным известных телеведущих, журналистов, певцов и деятелей культуры. По меньшей мере 33 журналиста немецкой телекомпании ARD стали жертвами кибератаки, среди них известный своими разоблачениями о допинге в российском спорте журналист Гайо Зеппельт", — сказано в сообщении.