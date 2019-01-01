Усик рассказал, как реагирует на критику и хейтеров

Усик рассказал, как реагирует на критику и хейтеров

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Олександр Усик (фото — instagram.com)

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик откровенно рассказал, как относится к своим хейтерам и людям, которые постоянно критикуют его решения. Также боксер прокомментировал то, что после боя с Муратом Гассиевым украинская община разделилась на две части: те, которые абсолютно поддерживают, и те, кто критикует, передает ONLINE.UA со ссылкой на Vringe.com.

"Вот это и называется разделение. Я боксирую абсолютно для каждого украинца и прославляю свою страну. Я не разделяю людей по регионам. Я чувствую поддержку, когда я боксирую. Мне много пишут, я благодарен людям за это. На самом деле мне очень приятно и тепло, а кому-то не нравится то, что я делаю. Хотя, им тоже спасибо за то, что критикуют. Когда встречаешься с людьми на улице, то они говорят: "Спасибо, мы тебя поддерживаем, ты – крутой", еще что-то говорят, ну такие слова человеческие. Это нормально, я благодарен им за это", – отметил Усик.

Кроме того, украинский чемпион подчеркнул, что у него нет депрессии из-за резкой критики. 

"Вы знаете, нет. Все что я делаю, я делаю в первую очередь для себя, для своей семьи, для достижения цели, которую я перед собой ставлю. Если кому-то не нравится, я это не воспринимаю. И, пожалуйста, не смотри. Сделай лучше или как-то по-другому", – резюмировал Усик.

Как сообщал ONLINE.UA, популярное издание BoxingScene назвало абсолютного чемпиона мира украинца Александра Усика лучшим боксером 2018 года.

Источник: Vringe.com. https://24tv.ua/sport_tag1125 Теги: Александр Усик, бокс, критика, хейтеры
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